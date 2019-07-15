براءة اختراع من "IBM" لساعة ذكية تتحول لحاسب لوحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري:
كشفت براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة "IBM"، عن ساعة ذكية متطورة تتحول إلى حاسب لوحي.
ووفق ما ذكر موقع "بي جي آر"، وبحسب المعلومات الواردة في براءة الاختراع، فإن شركة "IBM" تعمل على تطوير ساعة ذكية مزودة بشاشة مرنة قابلة للطي، يمكن تغيير حجمها وفقًا لرغبة المستخدم.
كما أن شاشة الساعة ستكون مخفية تحت الغطاء الخارجي، وتتكون من 8 لوحات رقمية صغيرة بمقاس 2/3 بوصة، يمكن استعمال واحدة منها لتعمل كشاشة عرض الساعات الذكية التقليدية، ويمكن إخراج اثنتين أو أربعة منها أو كلها، لتعمل مجتمعة كشاشة كبيرة بمقاس شاشة الحاسب اللوحي.
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