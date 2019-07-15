اختلفوا على بيع منزل.. ضبط تاجر قتل ابن عمه وأصاب ابنه في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا في كفرالشيخ، جريمة اتهم فيها تاجر بقتل ابن عمه، وإصابة نجله بسلاح ناري، بسبب اختلافهم على بيع منزل.

وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا ببلاغ لمركز شرطة بيلا، من مستشفى سيدي غازي بوصول "س. إ." 57 سنة، مزارع، وابنه "محمد" 48 سنة، عاطل، ويقيمان بقرية الكوم الطويل، دائرة المركز، مصابين بنزيف في البطن والصدر إدعاء طلق ناري.

وجرى تحويلهما إلى مستشفى كفرالشيخ العام، قبل أن يفارق الأول الحياة فور وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته.

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وأتهم المجني عليه المصاب أبناء عمومته "ي. ا." 48 سنة، صاحب مكتب عقارات، وشقيقه "م. ا." 42 سنة، صاحب مكتب عقارات، بالتسبب في إصابته وقتل والده، بعد اعتداء الأول عليهما، وإحداث إصابتهما بسلاح ناري "طبنجة"، كانت بحيازته، بتحريض من المتهم الثاني، نظرًا لخلافات بينهم على بيع منزل.

وألقى رجال مباحث مركز شرطة بيلا، القبض على المتهمين، وعُثر بحيازة المتهم الأول على السلاح الناري المستخدم في الواقعة وهو عبارة عن "طبنجة حلوان" عيار 9 مللي مطموسة الأرقام، و4 طلقات نارية من ذات العيار.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، لذات السبب، وجرى التحفظ عليهما وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4005 لسنة 2019 إداري مركز شرطة بيلا، وتولت النيابة العامة التحقيق. ​