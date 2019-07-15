مؤلم.. وفاة طفلة بعد سقوطها داخل بئر نواحي وزان

لفظت طفلة، تنحدر من دوار “كليتة”، في جماعة “تروال”، التابعة لإقليم وزان، أنفاسها الأخيرة داخل بئر، وذلك، مساء أول أمس السبت.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الطفلة وقعت داخل البئر، أثناء قيامها بعملية جلب الماء منه بطريقة تقليدية.

وأفادت المصادر ذاتها أن الحادث خلف صدمة في صفوف سكان دوار “كليتة”، خصوصا أن الطفلة لم يتجاوز عمرها خمس سنوات.

يذكر أن إقليم وزان يعرف حوادث مماثلة كثيرة، خصوصا في فصل الصيف، وذلك بسبب ندرة المياه الصالحة للشرب في المنطقة، حيث يضطر الكثير من المواطنين، منهم الأطفال على الخصوص، إلى قطع مسافات طويلة لجلبها من الآبار، والحفر المائية، باستعمالهم طرق بدائية.