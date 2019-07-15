تقارير.. يونايتد يحسم ديربي مانشستر ويقترب من ماجواير

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من حسم الصراع مع غريمه وجاره مانشستر سيتي، بالتعاقد مع هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل قطبا مدينة مانشستر "يونايتد وسيتي" في صراع من أجل التعاقد مع ماجواير في الصيف الحالي، في ظل المستويات المميزة التي قدمها اللاعب على مدار الموسمين الماضيين.

وكان ماجواير أحد أبرز العناصر التي ظهرت مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي حصل فيها "الأسود الثلاثة" على المركز الثالث، كما كان أحد أبرز نجوم ليستر سيتي على مدار الموسمين الماضيين.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد اتفق بالفعل مع ليستر على التعاقد مع ماجواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

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وسيقوم "الشياطين الحمر" بدفع 60 مليون جنيه إسترليني لنادي ليستر سيتي، بالإضافة إلى 20 مليونا كمتغيرات.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ، سيكون المدافع الإنجليزي هو الأغلى في العالم، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل إلى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية قادما من نظيره ساوثهامبتون بـ75 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح المصدر أن المدافع الإنجليزي سيخضع للكشف الطبي في نادي مانشستر يونايتد الإثنين المقبل، تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

ويرغب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في ضم مدافع جديد بعد المستويات السلبية التي ظهر عليها لاعبو الخط الخلفي على مدار الموسم الماضي.

في المقابل، كان الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، راغبا في تعويض رحيل البلجيكي فينسنت كومباني إلى أندرلخت بعد نهاية الموسم الماضي من خلال ضم ماجواير، دون أن تُكلل مساعيه بالنجاح.

وبذلك ينجح مانشستر يونايتد أخيرا في التعاقد مع مدافع ليستر سيتي بعدما فشل في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق.