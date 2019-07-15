الجيش اليمني يتقدم بصعدة.. وإسقاط طائرة للحوثي في مأرب

جانب من معارك الجيش اليمني في صعدة

أحرزت قوات الجيش اليمني انتصارات واسعة في معقل مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظتي صعدة وحجة، فيما تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيا المدعومة من إيران في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

ففي محافظة صعدة تمكنت قوات الجيش الوطني وبإسناد التحالف العربي من إحراز تقدم ميداني جديد في جبهة "الصفراء".

وقالت مصادر عسكرية إن قوات المهام الخاصة في "لواء حرب" نفذت عملية مباغتة ضد مواقع عناصر المليشيا الانقلابية بالصفراء، سيطرت خلالها على سلسلة تباب "مكحلات" وتبة "راكان" وجبل "نواف" الاستراتيجي في اتجاه وادي "الأشر".

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وتكبدت المليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما تم اغتنام عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي خلفها الانقلابيون قبل فرارهم.

وفي محافظة حجة، حققت قوات الجيش الوطني اليمني تقدما بمحور حرض، وذلك بعد هجوم مباغت على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت المعارك التي تمت مساندتها بعدد من الغارات الجوية عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية.

من ناحية أخرى، نجحت الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني في إسقاط طائرة مسيرة لميلشيا الحوثي الانقلابية في مدينة مأرب، عاصمة المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن الطائرة التي تحمل متفجرات كانت تستهدف مواقع الجيش الوطني اليمني.