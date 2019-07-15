اليوم.. محافظة القاهرة تحتفل بتدشين 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى

كتب سيد الخلفاوى
تقيم محافظة القاهرة، اليوم، احتفالية بمناسبة تدشين 10 أتوبيسات (دفعة أولى) تعمل بالغاز الطبيعي ودخولها الخدمة في إطار جهود المحافظة لتطوير أسطول هيئة النقل العام والحفاظ على البيئة وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ووزير التنمية المحلية، بساحة عابدين أمام ديوان عام المحافظة .
ويأتى تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى، ومرور 1050 عام على إنشائها، وكذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير أسطول هيئة النقل العام والحفاظ على البيئة.
وأعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم استلام...
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