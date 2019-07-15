شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: الحكومة حققت نجاحات كبيرة فى تعديل مسار الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحكومة الحالية نجحت فى خطتها لتعديل مسار الاقتصاد المصرى، ففى الوقت الذى زاد فيه معدل النمو عن 5% نجحت الحكومة فى خفض عجز الموازنة وخفض معدل البطالة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما انعكس إيجابيا على كثير من المدخلات الاقتصادية مؤخرا.
أضاف أبو العلا، أن خطة الإصلاح الاقتصادى نجحت فى تذليل كثير من العقبات كما أن آثارها بدأت فى الانعكاس على المواطن المصرى فى ظل الزيادات فى الرواتب والأجور والمعاشات التى أقرتها الدولة مؤخرا وبدأت فى تنفيذها مطلع الشهر الجارى.
وتابع أبو العلا: "طريق الإصلاح صعب، لكن حقيقة كان أمر لا مفر منه فكثير من الحكومات السابقة قدمت شعبيتها على مصلحة الدولة فى حين آثرت الحكومة الحالية ألا تعتمد على المسكنات ولجأت إلى الحلول الجذرية".
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