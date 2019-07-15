شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: الدوحة لا تلتزم بوعودها وأوضاع عمال مونديال 2022 غير آدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أنه لا تزال القصص المفزعة التى يرويها العمال الذين يعملون فى منشآت مونديال 2022 فى قطر، تكشف عن حجم الانتهاكات الواسعة التى ترتكبها الدوحة بحق هؤلاء العمال، الذين يصفون حياتهم بأنها تشبه حياة الكلاب.

وأضاف التقرير التابع للمعارضة القطرية، أن تقرير ألمانى، صادر عن مجموعة فونكة الإعلامية، كشف، أن الأوضاع غير الإنسانية فى مناطق الإنشاءات الخاصة بكأس العالم 2022 فى قطر، لا تزال مستمرة دون أى محاولة لإصلاح الوضع أو توفير بيئة آدمية للعمال، وتجاهل من المسؤولين فى الدوحة الذين لا يلتزمون بأى وعود.

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وأوضح موقع "قطريليكس"، إلى أنه رغم أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اعترف صراحة بحدوث انتهاكات لحقوق العمالة، إلا أنه لم يحرك ساكنا، لفعل أى شيء لصالح هذه العمالة التى تتعرض لظروف قاسية فى قطر.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن مجموعة فونكة الإعلامية، إحدى أشهر المنصات الإعلامية الألمانية، أوضحت على موقعها الإلكترونى أن كأس العالم 2022 فى قطر لا يزال محور الجدل بسبب اتهامات الفساد التى طالت عملية منح تنظيم البطولة للدوحة، وانتهاكات حقوق الإنسان وظروف العمل المهددة لحياة العمال فى مراكز الإنشاءات الخاصة بالبطولة، لافتة إلى أن قطر تروج دائما لتحسن أوضاع العمال، إلا أن هذا لا يعدو كونه مجرد ادعاء.