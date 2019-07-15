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نساء بنغازي تنسق لدعم الجيش الليبي في معارك طرابلس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

فاطمة بدير

الإثنين 2019/7/15 03:08 صباحا بتوقيت أبوظبي

تنسيقية المرأة في ليبيا

عقدت الدكتورة عائشة البرغثي منسق عام "تمكين المرأة الليبية لدعم ثورة الكرامة" اجتماعا، الأحد، بعدد من نساء بنغازي الرائدات لبحث سبل دعم الجيش الوطني الليبي.

واستعرضت اللجنة المقترحة خلال الاجتماع العديد من المقترحات للعمل عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي من أبرزها إعداد فيلم وثائقي يوضح دور المرأة الليبية أثناء الحرب على الإرهاب.

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ومن المقرر، أن يتحدث هذا الفيلم عن عائلات الشهداء والجرحى والكشافة والنازحات والمهجرات من مدن تاورغاء والكراريم، كما يتناول إبراز دور المناضلات أثناء الحرب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالهلال الأحمر الليبي ولجان الإغاثة، بالإضافة إلى مقترح حول دور أمهات الشهداء والنساء النازحات، مع إعداد وعرض توثيقي عن المرأة من ذوات الإعاقة.

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 واقترحت اللجنة إقامة ندوتين حول "البنود القانونية لحقوق الإنسان" و"المرأة الليبية المتميزة"، لإبراز دور النساء الليبيات المتميزات دوليا، وكذلك أنشطة المرأة الاقتصادية والمشاريع الصغرى وخلق بدائل اقتصادية.
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