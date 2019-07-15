شكرا لقرائتكم خبر عن الحالم بوهم «القطبية».. أردوغان يواجه عقوبات أمريكية وأوروبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن، لندن)، وكالات (أنقرة، بروكسل) تدخل العلاقات بين نظام الرئيس التركي رجب أردوغان والغرب منعطفاً خطيراً هذا الأسبوع، بعدما بات في حكم المؤكد أن تعلن الولايات المتحدة «خلال الأيام القادمة» ثلاث مصفوفات من العقوبات على أنقرة، التي واصلت أمس تسلم ثلاث شحنات جوية جديدة من منظومة بطاريات صواريخ إس - 400 الروسية، غير عابئة بالاعتراضات الأمريكية والأطلسية. وأكد مسؤولون في واشنطن أن العقوبات جاهزة وتنتظر إقرار الرئيس دونالد ترمب، وستعلن في أي وقت قبيل نهاية الأسبوع. وفي بروكسل، يتوقع أن يتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم اليوم، عقوبات قاسية بحق نظام أردوغان، تشمل حرمان أنقرة من التمويلات المالية الأوروبية. ورجح خبراء ومراقبون في لندن تحدثت إليهم "الخليج 365" أن أردوغان يعتقد بأن تركيا يمكن أن تصبح قطباً عالمياً، أسوة بالصين والهند وروسيا، على رغم عدم امتلاكها موارد طبيعية تذكر. وهدد الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا من جانب كل منهما. وأثارت «أوهام» أردوغان بشأن القطبية التركية انشقاقات داخل الحزب الحاكم، فيما بدأت تتقلص شعبية أردوغان بدرجة كبيرة.

تدخل العلاقات بين نظام الرئيس التركي رجب أردوغان والغرب منعطفاً خطيراً هذا الأسبوع، بعدما بات في حكم المؤكد أن تعلن الولايات المتحدة «خلال الأيام القادمة» ثلاث مصفوفات من العقوبات على أنقرة، التي واصلت أمس تسلم ثلاث شحنات جوية جديدة من منظومة بطاريات صواريخ إس - 400 الروسية، غير عابئة بالاعتراضات الأمريكية والأطلسية. وأكد مسؤولون في واشنطن أن العقوبات جاهزة وتنتظر إقرار الرئيس دونالد ترمب، وستعلن في أي وقت قبيل نهاية الأسبوع. وفي بروكسل، يتوقع أن يتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم اليوم، عقوبات قاسية بحق نظام أردوغان، تشمل حرمان أنقرة من التمويلات المالية الأوروبية. ورجح خبراء ومراقبون في لندن تحدثت إليهم "الخليج 365" أن أردوغان يعتقد بأن تركيا يمكن أن تصبح قطباً عالمياً، أسوة بالصين والهند وروسيا، على رغم عدم امتلاكها موارد طبيعية تذكر. وهدد الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على تركيا من جانب كل منهما. وأثارت «أوهام» أردوغان بشأن القطبية التركية انشقاقات داخل الحزب الحاكم، فيما بدأت تتقلص شعبية أردوغان بدرجة كبيرة.

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