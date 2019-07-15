شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: المالكي يتعهد بإسقاط مخطط عودة العبادي للسلطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

تعهد ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده نوري المالكي، بإفشال جميع خطط رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي للعودة إلى السلطة في العراق، معتبرا أن الحديث عن دعم المرجعية الدينية في النجف لعودة العبادي لا أساس له من الصحة لأنها لا تتدخل بقضايا السلطة وتغيير المناصب، ولأنها تترك قضايا السلطة للكتل السياسية إلا في حال وصول المسألة إلى حد الخطر على الشعب.

وقال الائتلاف في بيان له أمس (الأحد) إن تداول أنباء عن محاولات عودة العبادي إلى السلطة من خلال طرح نفسه بديلا لرئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي مجرد شائعات لها أهدافها السياسية، مشيرا إلى أن لقاءات العبادي مع الكتل السياسية لا تعني أنه يريد العودة إلى السلطة بشكل مباشر، مبينا أن الحكومة جاءت عن طريق العملية الديموقراطية ولا يمكن للعبادي العودة من خلال حراكه في ظل وجود الحكومة والبرلمان الحاليين. ولفت إلى أن رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي جاء من خلال اتفاق جميع الكتل السياسية الموجودة رغم أنه لا يمتلك كتلة خاصة به، مشيرا إلى أن الوضع الذي يمر به العراق لا يسمح بالتغيير بالوقت الحاضر، لأنه قد يؤدي بالبلاد إلى الفوضى.

وأظهر العبادي خلال اليومين الماضيين رغبته بالعودة إلى السلطة مقدما نفسه بديلا لرئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، متحدثا عن خطر عودة الصراع الطائفي إلى العراق، بعدما تحقق في عهده النصر على تنظيم «داعش»، مؤكدا تواصله مع المرجعية الدينية الأعلى علي السيستاني، صاحب التأثير الكبير على المشهد السياسي العراقي، لدعم عودته لرئاسة الحكومة.