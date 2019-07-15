«السترات الصفراء» تثير الفوضى في قلب باريس.. والشرطة تفرقهم بالغاز المسيل

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جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع الشانزليزيه أمس (الأحد)، وذلك بعد ساعات من عرض عسكري بمناسبة يوم الباستيل حضره الرئيس إيمانويل ماكرون مع زعماء أوروبيين آخرين.
وعادت حركة المرور في الشارع بعد انتهاء العرض، لكن مئات المحتجين المنتمين لحركة «السترات الصفراء» حاولوا احتلاله.
وعرض تلفزيون «بي.إف.إم» صورا تظهر الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا قطع الطريق بعوائق معدنية وصناديق قمامة وحطام، وكان بعضهم ملثما.
وفي وقت سابق، قال مصدر بالشرطة ومصدر بمحكمة إن الشرطة ألقت القبض على 152 محتجا من حركة السترات الصفراء وزعمائهم قرب شارع الشانزليزيه أثناء محاولتهم تنظيم احتجاج.
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