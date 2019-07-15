شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة سعودية تفضح "تميم": لم ينج من العقوبات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، عن الكاتبة السعودية مها محمد الشريف، تأكيدها أن القواعد الأمريكية فى الخارج لها ثمن باهظ، مشيرة إلى أن هناك من يدفع المبلغ الأعلى دون جدال، فى إشارة إلى تنظيم الحمدين الحاكم فى قطر.

واضافت الكاتبة السعودية، أنه إذا كان هناك من يدافع عن كوننا نعيش فى زمن تسود فيه الحروب الاقتصادية والمواجهات الجيواقتصادية عوضا عن الحروب العسكرية، فإنه بذلك يتبع طرائق مختلفة وغير معهودة تخضع لمزيج من الاتفاق والاختلاف، وتفاعلات بالكيفية نفسها تدل على ضوابط وقيود إجرائية بمستوى العنوان الذى يحمله الموضوع.

ولفتت مها محمد الشريف، إلى أنه من بين المقاربات التى يعيشها العالم اليوم هى تلك الوقائع كإجابة لما يحدث أو كردة فعل تناسب تغير العوامل الخارجية، فكانت لنا وقفة نفلسف فيها الفعل والمقاربة التى ذكرناها بأنها تشرح ما قاله الرئيس ترامب، فى كلمة ألقاها بحضور وزير المالية الأمريكى، ستيفن منوتشين، وأمير قطر، حول المساعدة التى قدمتها قطر لـقاعدة العديد.

وتابعت: أمير قطر لم ينج بضربة حظ من العقوبات، وإنما للقصة بقية، تحمل مقدمتها إيحاءات تشاؤمية أصداؤها تتردد على مسامع الجميع، ترتسم علاماتها على ملامح تميم وهو يصغى للرئيس ترامب، بحضور الوفد الرسمى القطرى، ويخبر أنه موافق سلفا على كل الطلبات والشروط ومنها توسيع «قاعدة العديد» الجوية العسكرية الأمريكية على حساب الدوحة.