شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: قانونا المحليات والعمل أبرز أولوياتنا فى دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عدة قوانين تعد أولويات للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن أبرز القوانين الذى سيسعى مجلس النواب لحسمها خلال دور الانعقاد المقبل قانون المحليات الذى يمثل أهمية قصوى من أجل إجراء انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.
ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن من أبرز القوانين الذى سيسعى البرلمان لإقرارها خلال دور الانعقاد الأخير قانون العمل، إلى جانب قانون الإيجار القديم، خاصة أن ازدحام دور الانعقاد الحالى بالعديد من مشاريع القوانين دفع إلى تأجيل قانون العمل والإيجار القديم.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: قانونا المحليات والعمل أبرز أولوياتنا فى دور الانعقاد الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.