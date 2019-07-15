شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد التركى يواصل الانهيار.. موزع ماركات تجارية عملاق يعلن تسوية إفلاسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، تتواصل حملات تسوية الإفلاس التى يواجها أصحاب العمل فى تركيا نتيجة للأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد. وأضافت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، تتواصل أنباء إعلان العديد من الشركات الضخمة تسوية إفلاسها، فعقب إعلان شركة قوقاز) الشهير بحلوى الكستناء تسوية إفلاسها، أعلنت مجموعة إيلْك آديم الموزعة لماركات تجارية شهيرة مثل تيفال ورونتا ومولانيكس وبراون تسوية إفلاسها أيضا. ولفتت صحيفة "زمان"، المعارضة، إلى أنه على الرغم من تراجعها بعض الشيء قبيل الانتخابات عاودت عاصفة تسوية الإفلاس الهبوب مرة أخرى ولكن بشكل أعنف هذه المرة، حيث قضت الدائرة الأولى لمحكمة بكركوى التجارية بتسوية إفلاس مجموعة إيلْك آديم، موضحة أن محكمة تركية قضت بإمهال الشركة ثلاثة أشهر بدءا من الأول من يوليو الجارى واتخاذ الإجراءات كافة للمحافظة على أصول الشركة بما يشمل أيضا البنود الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الـ297 لقانون الإفلاس والمصادرة.

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