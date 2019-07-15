سائق يقتل زميله بسبب خلاف على تحميل الركاب في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي سائق ميكروباص مصرعه على يد سائق "توك توك" في مشاجرة بينهما على أولوية تحميل الركاب، بقرية زرزورة التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بمشاجرة بين سائقين بسبب أولوية تحميل الركاب وأسفر الحادث عن مقتل "رجب ع."، سائق ميكروباص، مقيم بعزبة جبارس، على يد "أسامة م." مقيم بقرية زرزوره، سائق "توك توك"، بطعنة سكين نافذة في القلب.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.​