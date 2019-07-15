مصرع 13 حوثيًا بينهم قيادي ميداني أثناء تسللهم مواقع للقوات باليمن

أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل 13 من عناصر ميليشيات الحوثيين الإيرانية بينهم قيادي ميداني أثناء محاولتهم التسلل لمواقع القواتالمشتركة شمالي محافظة الضالع.
وقالت المصادر إن مواجهات اندلعت بين القوات المشتركة و المتمردين الحوثيين عقب محاولةتسلل للانقلابيين الى مواقع القوات المشتركة في جبهتي غُلق وشخب في مديرية قعطبة.
وأوضحت المصادر أن بين القتلى قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع أبو شريف حزام عبدالله مطهر.
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