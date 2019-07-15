بلديات تونسية ترفض دفن مهاجرين غرقى

ذكرت منظمة الهلال الأحمر جنوب تونس أن عددا من المناطق البلدية بولاية قابس، رفضت دفن عدد من جثث المهاجرين الغرقى، الذين جرى انتشالهم في السواحل الجنوبية. وتمكنت وحدات الحرس البحري التونسي على مدار أكثر من أسبوع، وحتى يوم أمس من انتشال 82 جثة لمهاجرين، كانوا لقوا حتفهم عقب غرق قارب مطاطي انطلق من سواحل مدينة زوارة الليبية.

وكان القارب يضم 86 مهاجرا جلهم من دول إفريقية نجا من بينهم أربعة لكن أحد الناجين توفي في المستشفى. وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر بولاية مدنين، المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية: «تمكنا من دفن 16 جثة في مرحلة أولى، ثم 18 جثة أخرى في مقابر بقابس، لكن الوالي أعلمنا أن عددا من البلديات رفضت دفن جثث في مقابرها».وأوضح سليم أن «بعض البلديات تعللت بانتظار اتخاذ المجلس البلدي قرارا في ذلك، بينما أعلنت بلديات أخرى أن المقابر مخصصة للمسلمين».