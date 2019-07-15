بلديات تونسية ترفض دفن مهاجرين غرقى

وكان القارب يضم 86 مهاجرا جلهم من دول إفريقية نجا من بينهم أربعة لكن أحد الناجين توفي في المستشفى. وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر بولاية مدنين، المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية: «تمكنا من دفن 16 جثة في مرحلة أولى، ثم 18 جثة أخرى في مقابر بقابس، لكن الوالي أعلمنا أن عددا من البلديات رفضت دفن جثث في مقابرها».وأوضح سليم أن «بعض البلديات تعللت بانتظار اتخاذ المجلس البلدي قرارا في ذلك، بينما أعلنت بلديات أخرى أن المقابر مخصصة للمسلمين».
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