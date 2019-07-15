وانتشر في وقت مبكر من أمس عناصر إدارة الهجرة في شوارع عشر مدن أميركية كبيرة على الأقل، لتوقيف حوالى ألفي شخص أوضاعهم غير نظامية. ويتوقع أن تشمل حملة التوقيفات هذه عددا أقل بكثير من الملايين، الذين توقع ترمب اعتقالهم في يونيو، وقال رئيس بلدية شيكاغو الديموقراطي لوري لايتفوت لشبكة «سي إن إن» إن «هذا الغموض وهذا الخوف مدمران، وهذا أمر لا جدال فيه»، من جهته، أوضح رئيس بلدية ميامي الجمهوري فرنسيس سواريز، الذي أدرجته مدينته على لائحة المناطق، التي تشملها حملة الدهم «خلال السنة الأولى من ولايتي (في 2018)، انخفض معدل جرائم القتل إلى أدنى مستوى خلال 51 عاما، لذلك لا أرى أن اختيار ميامي منطقي».
وأضاف «هذا لا يسهل مهمة رؤساء البلديات للحفاظ على الهدوء والسلم»، وكان ترمب أعلن عن بدء حملة واسعة لترحيل مهاجرين غير قانونيين في نهاية الأسبوع الجاري، وقال «أتوا بطريقة غير قانونية، في حين سنرحّلهم بطريقة قانونية.. الأمر بسيط للغاية».
كانت هذه تفاصيل خبر بدء حملة توقيف المهاجرين غير القانونيين في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.