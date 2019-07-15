عدن (الاتحاد) أشادت عدد من القيادات المحلية في محافظة أبين بالدعم الإغاثي السخي الذي قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من أجل التخفيف من معاناة الأسر النازحة والمتضررة في مناطق المحافظة. وأكد القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين الشيخ عمار الحنشي، أن الأيام الماضية شهدت توزيع المئات من السلل الغذائية المتكاملة التي جاءت لتلمس احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها جراء الأزمة الراهنة.

وأضاف الحنشي أن الأشقاء كانوا سباقين في تقديم الدعم الإنساني والخدمي لأبناء أبين عبر مشاريعهم الإغاثية والتنموية التي يطلقونها لتطبيع الحياة وتعزيز الاستقرار، مشيراً إلى أن اللفتات الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ستظل خالدة وبصمة بيضاء لن ينساها أبناء أبين والوطن بشكل عام.

ودشن «الهلال الأحمر» الإماراتي عبر ملتقى شباب أبين عملية توزيع نحو 1000 سلة غذائية على الأسر النازحة والفقيرة في مديريتي زنجبار وجعار، وجاءت ضمن الاستجابة الطارئة التي تبنتها الإمارات للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة من كارثة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة أبين خلال الفترة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبين تشيد بدعم الإمارات الأسر المتضررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.