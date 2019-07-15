إسقاط طائرتين مسيّرتين للحوثيين فوق مأرب

صنعاء (الاتحاد)

أسقطت قوات الجيش اليمني صباح، أمس، طائرتي استطلاع مسيرتين لميليشيات الحوثي فوق مدينة مأرب، حسب ما أكدته مصادر عسكرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شرق اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي دفعت في الآونة الأخيرة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة صرواح. وبدأت الميليشيات بمهاجمة مواقع الجيش اليمني في جبهة صرواح منذ فجر السبت في محاولة منها لاستعادة السيطرة على معسكر كوفل. وقتل 20 من عناصر ميليشيات الحوثي، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة صرواح، وأكد مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة نشبت عقب عملية تسلل لعناصر من الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح. وقال المصدر، إن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة ميليشيا الحوثي للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وجرح آخرين. بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات للميليشيات في الجبهة ذاتها، أدى إلى سقوط قتلى وجرح حوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية»، بأن 10 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قتلوا، فيما جُرح آخرون، بغارة جوية للتحالف العربي استهدفتهم أثناء تجمعهم في مديرية «كتاف» بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الغارة استهدفت تجمعات للمليشيات الحوثية في أحد الجروف الجبلية، الواقعة فوق سلسلة جبال العاديات المحيطة بمركز مديرية كتاف.

وقتل 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، أمس، بمواجهات مسلحة مع قوات المقاومة المشتركة في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيات الحوثي شنت هجوماً على مواقع تابعة للقوات المشتركة بقيادة ألوية العمالقة في جبهتي غلق وشخب بمديرية قعطبة غربي محافظة الضالع، مؤكدة أن القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجومين وقتلت 13 عنصراً حوثياً وأصابت عدداً آخر قبل أن تلوذ بقية عناصر الميليشيا بالفرار. وأشارت المصادر إلى أن من بين قتلى الميليشيات قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع، المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر.وكثفت ميليشيات الحوثي قصفها الصاروخي والمدفعي العشوائي على مواقع قوات المقاومة المشتركة في شمال شرق وجنوب مدينة الحديدة.وذكر سكان محليون أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء سكنية في المناطق المحررة بمدينة الحديدة، ووصفوا القصف بالعنيف. كما دفعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، ليل السبت - الأحد، بتعزيزات عسكرية جديدة باتجاه مناطق زراعية جنوب مدينة التحيتا الساحلية، في إطار مخططها الهادف إلى اقتحام المدينة المحررة في يوليو العام الماضي.وأعلنت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، والمدعومة من التحالف العربي، صد هجوم واسع لميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء السبت، على أحد مواقعها في منطقة البرح غرب محافظة تعز المجاورة.

وذكرت في بيان أن «الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا حاولت السيطرة على أحد المواقع الاستراتيجية المطلة على مفرق البرح في خط تعز - الحديدة، إلا أن وحدات من القوات المشتركة تصدت للهجوم» وقتلت ثمانية من المتمردين الحوثيين وأصابت عشرات آخرين، لافتة إلى أن «جنود القوات المشتركة تمكنوا من الالتفاف وشن هجوم معاكس على الميليشيات الحوثية وتم تطهير أحد المواقع التي كانت تحت سيطرتها، واغتنام عتاد وأسلحة كانت بحوزة عناصر الميليشيا».