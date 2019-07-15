استئناف اجتماعات «إعادة الانتشار» بالحديدة.. بعد انقطاع 5 أشهر

عقيل الحلالي (صنعاء)

استأنفت لجنة إعادة الانتشار التي ترأسها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، أمس، اجتماعاتها على متن سفينة أممية، وبعد انقطاع دام خمسة أشهر.

وعقدت اللجنة الأممية برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل أنجير لوليسجارد، اجتماعاً ثنائياً مع الفريق الحكومي الذي يرأسه اللواء الركن صغير بن عزيز، ووصل في وقت مبكّر إلى متن السفينة الراسية قبالة ميناء الحديدة، بعدما رفضت ميليشيات الحوثي السماح بمرور موكب الفريق الحكومي إلى داخل مدينة الحديدة، وقيدت حركة وتنقلات بعثة الأمم المتحدة.

وكتب رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، اللواء الركن صغير بن عزيز، في تغريدة على تويتر، إن ميليشيات الحوثي «أغلقت كل المعابر داخل مدينة الحديدة وقيدت حركة الفريق مايكل لوليسجارد‏ بمدينة الحديدة مخالفة الفقرة العاشرة من اتفاق ستوكهولم».

وقال مصدران في الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار لـ «الاتحاد»، إن الجنرال لوليسجارد عقد اجتماعاً ثنائياً مع الفريق الحكومي الذي كان قد وصل فجراً إلى متن السفينة الأممية، وأوضحا أن الاجتماع ناقش اشتراطات الفريق الحكومي بضرورة استكمال المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار وفق خريطة لوليسجارد التي قدمها الأخير في فبراير الماضي.

وشدد الفريق الحكومي على ضرورة التأكد من عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة التي أعلن الانقلابيون الحوثيون تنفيذها من جانب واحد منتصف مايو، وباركتها الأمم المتحدة.

ووصل ممثلو الحوثي في لجنة إعادة الانتشار، مساء أمس، إلى مكان الاجتماع متأخرين ساعات على الموعد المحدد، وهذا الاجتماع هو الخامس للجنة إعادة الانتشار منذ تشكليها، وهو الثاني على متن سفينة أممية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، في تغريدة صباح أمس، إن انعقاد اجتماع لجنة إعادة الانتشار على البحر «بعد إغلاق الميليشيا الحوثية مداخل مدينة الحديدة وتقييد حركة رئيس اللجنة والبعثة الدولية، هو فشل ذريع للبعثة والمبعوث الأممي، ومؤشر لفشل اللجنة في تحقيق أي تقدم».