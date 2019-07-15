تظاهرة شعبية تطالب بالأمن والاستقرار في المحفد

بسام عبدالسلام (عدن)

شهدت مدينة المحفد، شمال شرق محافظة أبين، مسيرة جماهيرية حاشدة للمطالبة بتعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لظاهرة حمل السلاح في ظل ما تشهده المدينة من هجمات مستمرة نفذتها عناصر تنظيم القاعدة ضد قوات الأمن والحزام الأمني.

ورفع المشاركون في المسيرة التي شارك فيها العديد من مكونات وشرائح المجتمع، شعارات تندد بظاهرة حمل السلاح ومطالبات للسلطات المحلية والأمنية بسرعة إطلاق حملات لمنع هذه الظاهرة والتصدي للهجمات المتكررة التي تشنها عناصر إرهابية من أجل زعزعة الاستقرار والسكينة العامة في المديرية. وكانت مدينة المحفد، أحد معاقل تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وتمكنت قوات الحزام الأمني بإسناد من التحالف العربي من تطهير المديرية وإعادة الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع. وقال أحد المتظاهرين، إن انتشار حمل السلاح أسهم في انتشار الصراعات المسلحة والقبلية وتصفية الحسابات، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء، موضحاً أن التظاهرة تمثل رسالة للسلطات الأمنية والمحلية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي ظاهرة تهدد أمن واستقرار المحفد. من جانبه، أكد قائد قوات الحزام الأمني في المحفد رشاد علي أن القوات تبذل جهوداً كبيرة من أجل تأمين المديرية، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، موضحاً أن المدينة تشهد أوضاعاً أمنية مستقرة في ظل استمرار جهود محاربة الإرهاب والخلايا الإجرامية التي تحاول جاهدة زعزعة الأمن وإثارة الفوضى والدمار.

وأضاف قائد قوات الحزام الأمني في المحفد أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية ومشايخ وأعيان المديرية من أجل العمل المشترك لخدمة المحفد وأمنها واستقرارها، مشيراً إلى أن الجميع يقف صفاً واحداً للتصدي لأي مخططات تسعى لإعادة الفوضى والقلق للمحفد بعد أن تحررت من هيمنة العناصر الإرهابية التي كانت متمركزة في مناطقها.