ميليشيات الحوثي تتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر

عدن (الاتحاد)

حذّرت الحكومة اليمنية من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن جراء تسرب كميات كبيرة من النفط الخام من خزان في مدينة الحديدة غرب البلاد، وسط رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية السماح للفرق الفنية الوصول للخزان وإصلاح الأعطال.

وأوضحت الحكومة أن الحياة البحرية في اليمن والدول المقابلة المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، معرضة لخطر كبير في حال وقوع كارثة بيئية في ظل استمرار تسرب النفط من خزان «صافر» العائم في ميناء رأس عيسى، مؤكدة أنها خاطبت الأمم المتحدة مراراً لممارسة الضغط على جماعة الحوثي للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صيانة للخزان.

وأوضحت الحكومة الشرعية أن الأمم المتحدة أرسلت فريقاً فنياً في مايو الماضي لمعاينة الخزان، إلا أن الميليشيات الحوثية عرقلة وصوله وتنفيذ مهامه.

وذكرت مصادر يمنية في ميناء رأس عيسى إلى أن النفط الخام الموجود في الخزان، تسرب في ظل رفض الميليشيات الحوثية السماح بعمليات الصيانة والإصلاحات. وأكدت المصادر أن التسرب النفطي من الخزان العائم يُنذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطي في «أكسون فالديز» بالولايات المتحدة عام 1989 التي تعد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ. يذكر أن خزان «صافر» عبارة عن ناقلة نفط ضخمة يبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم أكثر من مليون برميل نفط خام، ولم تخضع للصيانة منذ أكثر من 4 سنوات، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.