جريفيث: قلقون من فرض الحوثيين عقوبة الإعدام على 30 شخصاً

صنعاء (الاتحاد)

عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس عن قلقه إزاء إصدار محكمة في صنعاء، الأسبوع الماضي، قراراً بإعدام 30 شخصاً من مؤيدي الحكومة المعترف بها دولياً، وتعتقلهم الميليشيات الحوثية منذ 2016 بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة.

وقال جريفيث في بيان، على الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن على تويتر،:«تعارض الأمم المتحدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف. إننا نؤكّد على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونحن قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا في صنعاء». وأضاف: «نحثّ الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم» في 13 ديسمبر الماضي، وتنص على إطلاق سراح قرابة 16 ألف معتقل وأسير لدى الجانبين. وتقول مصادر حكومية يمنية، إن المعتقلين الـ30 الذين فرض الحوثيون عقوبة الإعدام عليهم مشمولون ضمن اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين التي تعثر تنفيذها رغم إجراء الجانبين مشاورات في الأردن أواخر يناير ومطلع فبراير.

من جانبه، دان مجلس القضاء الأعلى في اليمن الأحكام الجائرة بحق المختطفين والمعتقلين لدى ميليشيات الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء، موضحاً أن ما صدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء من أحكام بإعدام ثلاثين مواطناً يعتبر غير قانوني ويأتي ضمن استغلال الميليشيات الانقلابية للسلك القضائي لتصفية مناهضيهم والمعارضين لسياستهم الانقلابية.