البنك المركزي: لجان حوثية مخصصة لتدمير الاقتصاد اليمني

صنعاء، عدن (الاتحاد) كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن أن ميليشيات الحوثي الانقلابية شكلت لجاناً خاصة لتدمير الاقتصاد اليمني عبر ضرب العملة الوطنية وإثارة القلق والخوف في الأسواق المحلية.

وأضاف البنك في بيان أنه يبذل جهوداً كبيرة في توفير العملة الأجنبية لجميع التجار والمستوردين للسلع الأساسية وذلك لضمان توفرها للمواطنين وبأسعارها الطبيعية، مشيراً إلى أن البنك قام بتحديد سعر صرف للدولار من أجل إيقاف عمليات العبث والمضاربة المستمرة بالعملة من قبل الميليشيات الحوثية وفريق السوق السوداء التابع لهم.

وأشار البنك إلى أن إجراءاته المستمرة في تحديد سعر صرف العملة للمواد الأساسية دائماً ما تجابهه الميليشيات بإجراءات معارضة رغم التحركات المستمرة من قبل البنك المركزي اليمني لتحييد الاقتصاد ومعيشة الناس عن الاستغلال السياسي.

وانخفض سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية أمس ليصل إلى 580 للدولار الواحد بعد شهور من الاستقرار عند سعر 560 ريالاً.

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