قتلى وجرحى باشتباكات بين الأمن ومسلحين في تعز

بسام عبدالسلام (عدن) سقط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الأمن ومسلحين مطلوبين غرب مدينة تعز وسط اليمن.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومسلحين مطلوبين أمنياً في منطقة البعرارة غرب المدينة ما أسفر عن مقتل جندي ومسلح وإصابة 5 آخرين بجراح، موضحاً أن قوات الأمن أطلقت حملة أمنية لتعقب خلية مسلحة موالية لميليشيات الحوثي الانقلابية تمركزت في أحد المواقع السكنية في المنطقة.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال عدد من العناصر المسلحة عقب الاشتباكات التي اندلعت غرب المدينة، لافتاً إلى أن الحملة الأمنية جاءت عقب تعرض مركز الشرطة والأمن العام في البعرارة لهجوم مسلح من قبل مجهولين.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الخلية المسلحة متهمة بالتعاون سابقاً مع ميليشيات الحوثي أثناء فترة سيطرتها على منطقة البعرارة وعادت مؤخراً إلى المدينة متخفّية للعمل في أحد الأسواق الشعبية، إلا أن قوات الأمن تمكنت من رصدها وتعقبها إلى أحد الأوكار التي تحتمي فيها.

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