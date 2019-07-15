ليبيا.. ضربات جوية ضد تمركزات ميليشيا «أبو عبيدة» في غريان

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

نجحت قوات الجيش الوطني الليبي، في استنزاف الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وتستعد لاقتحام قلب طرابلس لتطهيرها من قبضة الإرهابيين، وتأمين مؤسسات الدولة التي باتت رهينة لميليشيات وعصابات إجرامية مرتهنة للأموال.

وقال قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للجيش الليبي، اللواء إدريس مادي، إن القوات المسلحة الليبية نجحت في إنهاء المرحلة الأولى من العمليات، والتي ركزت على استنزاف الميليشيات المسلحة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تعكف على الإعداد والتحرك للمرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس.

وأكد اللواء إدريس مادي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن القوات المسلحة الليبية عازمة على تحرير البلاد من قبضة الميليشيات المسلحة والمرتزقة والجماعات الإرهابية.

وأشار القائد العسكري الليبي، إلى أن قوات الجيش الوطني قادرة على دخول قلب طرابلس وتحريرها من قبضة المسلحين والإرهابيين، لافتاً إلى أن الأمر بحاجة لمراجعة الخطوات القادمة والتجهيز والاستفادة من الدروس السابقة.

وأكد اللواء محمد منفور، قائد غرفة عمليات القوات الجوية في المنطقة الغربية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، استمرار عملية «عاقبة الغدر» ضد الميليشيات المسلحة في ليبيا.

وبدأت قوات الجيش الليبي، في التحرك ببعض ضواحي طرابلس نحو قلب العاصمة، وذلك بدعم من سلاح الجو، الذي يمهد الطريق أمام القوات المسلحة للتقدم، بعد استهداف تمركزات ومواقع الميليشيات والجماعات المتطرفة الداعمة لحكومة الوفاق.

وأعلن الجيش الليبي، أن قواته الجوية قصفت، مساء ليل السبت، مواقع تابعة لميليشيات حكومة الوفاق في ضواحي مدينة غريان، ودمّرت مخازن أسلحة. وأكدّ المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، في بيان صحفي، أنّ سلاح الجوّ الليبي وجّه ضربات جويّة مرّكزة، استهدفت تجمّعاً لميليشيا «أبوعبيدة» بمدينة غريان، وتسبّبت في انفجار مخزن للذخيرة، مشيرةً لسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين، بعد قصف مقر الميليشيا.

ويواصل سلاح الجو الليبي، تنفيذ غارات جوية مكثفة ودقيقة على تجمّعات الميليشيات المسلحة في ضواحي غريان، وقد تمكنت من تدمير مخازن للأسلحة والوقود، وقتلت عدداً من الإرهابيين والمرتزقة التابعين لميليشيات حكومة الوفاق، لاستعادة السيطرة على هذه المدينة الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس.

إلى ذلك، دعت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، المواطنين في طرابلس إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية. وحثت شعبة الإعلام الحربي سكان طرابلس على الحذر والابتعاد بقدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات في العاصمة، وعدم التواجد بالقرب من مواقع وتمركزات ميليشيات الوفاق، وتحديداً في مناطق صلاح الدين والهضبة.

وأطلق الجيش الوطني الليبي، في الرابع من أبريل الماضي، عملية عسكرية لتحرير طرابلس وتأمين مؤسساتها، وهي العملية التي تخوضها قوات الجيش الليبي، في ثمانية محاور مختلفة بضواحي طرابلس.

فيما أكدت مصادر عسكرية ليبية، شن الطائرات الحربية التابعة لميليشيات مصراتة غارات على مناطق مفتوحة في ضواحي طرابلس، وذلك في محاولة لعرقلة تقدم قوات الجيش الليبي نحو العاصمة.

وفي بنغازي، تظاهر مئات الليبيين، في ساحة الشهداء بمدينة بنغازي، تنديداً بالتدخلات التركية والقطرية الداعمة للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ليبيا، مؤكدين دعمهم للقيادة العامة للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب وسعيه لتحرير طرابلس من قبضة المسلحين والمتطرفين.

فيما سلم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، مساء السبت، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة أرض لغرض بناء المقر الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي.

وأجرى رئيس مجلس النواب الليبي، زيارة للمقر الجديد لبلدية بنغازي، وعقد اجتماعاً اطلع خلاله على الوضع العام للمدينة والمشاريع الجاري تنفيذها في البلدية، وتخلل الاجتماع عرض مرئي عن سير المشاريع، التي أقيمت في بنغازي وما تم الانتهاء منه.

إلى ذلك، كشف ديوان المحاسبة في شرق ليبيا عن وجود تلاعب من قِبل المجلس الرئاسي الليبي، بشركة الخطوط الجوية الإفريقية، وذلك بنقل سبع طائرات إلى دولة تونس، ما ترتب عليه حرمان الليبيين من السفر داخل وخارج ليبيا، بالإضافة إلى تكبد الشركة أموالاً طائلة بالعملة الصعبة من دون وجه حق.

وفي القاهرة، أنهى أعضاء مجلس النواب الليبي اجتماعهم مع اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي. ومن المقرر أن يصدر البيان الختامي للاجتماعات، الاثنين، للتأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس النواب، ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.