تقدم في ملف التهدئة بين «حماس» وإسرائيل

عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله)

كشفت مصادر مطلعة أن الوفد المصري نجح خلال زيارته لغزة ورام الله اليومين الماضيين، في إحراز تقدم بملف التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الداخلية.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، إن الوفد قدم للفصائل في غزة حصيلة التقدم الحاصل فيما يتعلق بتفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفق عدة جداول زمنية محددة.

ولفت إلى أنه في الملف الصحي، سيتم تزويد القطاع بالمستلزمات الطبية من خلال وزارة الصحة، وبناء المشفى الميداني في شمال قطاع غزة خلال شهور قصيرة، إلى جانب تزويد مشفى الشفاء بمعدات علاج مرضى السرطان عبر الأوروبيين حتى نهاية لشهر.

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أوضح الغول، أن الوفد المصري نقل للفصائل بغزة ما قدمته حركة فتح من أفكار تتصل بتوجه رئيس الحكومة وعدد من الوزراء لقطاع غزة لمعالجة المشكلات الرئيسة، يتلوه عقد اجتماع وطني يترتب عليه توجه الحكومة كاملة لغزة لتولي مهامها، ويلي ذلك عقد الإطار القيادي وتحديد موعد الانتخابات التشريعية.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، أمس، مصلى «باب الرحمة» في ساحات المسجد الأقصى، وقامت بتفريغ المصلى من محتوياته من الخزائن والسواتر الخشبية المخصصة لفصل صفوف الرجال عن النساء داخل المصلى، وخزانة الأحذية، وقاموا بوضعها على بعد أمتار عدة عن المصلى.

وفتحت دائرة الأوقاف، قبل أيام، تحقيقاً وشكلت لجنة رسمية، لمعرفة هوية من قام بإخراج محتويات المصلى بيومي السابع والتاسع من شهر يوليو الجاري، حيث تم اقتحامه وإخراج محتوياته قبل موعد صلاة الفجر، لتتضح الصورة بأنها الشرطة الإسرائيلية. ويأتي إخراج محتويات المصلى، مع تعالي الأصوات الإسرائيلية المطالبة، بعدم فتحه كمصلى وإعادة إغلاقه، وذلك بعد أن فتح أهالي القدس المصلى الذي كان مغلقاً على مدار 16 عاماً.

وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية، إن 71 مستوطناً، وثمانية طلاب يهود، وستة من عناصر المخابرات الإسرائيلية اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، أمس الأحد.

وأوضحت المصادر الفلسطينية، أن نحو 25 متطرفاً من مدرسة دينية تلمودية، يرتدون زياً موحداً اقتحموا ساحات الأقصى.

وشن الجيش الإسرائيلي، أمس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات بين شبان وجنود الجيش الإسرائيلي الذين اعتقلوا العديد من الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية. ووفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين، من مناطق الضفة الغربية، بزعم أنهم مطلوبون لضلوعهم في نشاطات المقاومة. على صعيد آخر، ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية، أنه تم تجميد عشرات «المشاريع الأمنية» لعدة مستوطنات بالضفة الغربية، بسبب خلافات بين وزارتي الحرب والمالية في حكومة الاحتلال.

وترجع الخلافات، إلى أزمة مالية في الموازنات العامة للوزارات، رغم المصادقة على نقل 85 مليون شيكل لمصلحة تلك المشاريع، حيث لم يتم تحويل سوى 20 مليون شيكل من المبلغ الإجمالي في موازنة 2019.

وأشارت إلى أنه، كانت هناك وعود لمجالس المستوطنات، بنقل ما تبقى من المبلغ في غضون أيام، إلا أنه منذ أسابيع لم يتم نقل أي مبالغ جديدة.

وتستهدف المشاريع مستوطنة «بيت حجاي»، و«شيلو» «وهار براخا».

وتسببت الأزمة بشلل كامل لعمليات الصيانة المستمرة داخل المستوطنات الأخرى، مثل الكاميرات وأنظمة الإنذار وغيرها.