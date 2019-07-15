العراق .. برلمانيون يتهمون الحكومة بالفساد والطائفية

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

قال عضو مجلس محافظة نينوى أضحوي الصعيب، أمس، إن هناك صفقات سياسية وتجارية تجري في وضح النهار وبشكل علني لبيع المناصب في المحافظة.

وقال الصعيب إن «أحزاباً مختلفة داخل مجلس محافظة نينوى، تمتلك نفوذاً في بغداد تقوم بعملية بيع وشراء للمناصب وعلى أساس الدائرة المهمة ثم الأقل أهمية». وأضاف أن «من يشتري المنصب يريد استغلال الفرصة خلال هذه المدة القصيرة المتبقية لحين إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات المقررة إقامتها في العام المقبل، لذلك فسيحاول مضاعفة المبلغ الذي قام بدفعه وأيضاً إعطاء حصة للحزب الذي رشحه وهذا يعني أن نينوى مقبلة على انعدام في الخدمات المقدمة وميزانية خاوية ستذهب لجيوب الفاسدين». وأشار الصعيب إلى أن «الصفقات الآن تجري بشكل علني».

وفي سياق متصل، عبر عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل المعارضة سركوت شمس الدين عن «رفضه لما يطرح من حلول عرقية ومذهبية وطائفية في محافظة كركوك، مقترحاً مبادرة لحل جميع المشاكل والتي جعلت من المحافظة في الآونة الأخيرة قنبلة موقوتة».

وقال شمس الدين «إن التدخلات القادمة من إربيل وبغداد فاقمت من هذه المشاكل وزعزعت أمن واستقرار هذه المحافظة، بدلاً من ترك الأمر لأبنائها لتحديد مصيرهم ومستقبل محافظتهم». وأضاف أن «كركوك تحتاج إلى محافظ من أهاليها، يعلم بكل شاردة وواردة عنها، مبيناً أن الحكومة الفيدرالية وإقليم كردستان يتنازعان على اختيار محافظ لكركوك يسكن الشقق الفارهة في إربيل أو السليمانية أو المنطقة الخضراء».

واتهم شمس الدين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالتدخل في تحديد مصير كركوك في محاولة منه لتعميق الخلاف داخل المحافظة من جهة ومع بغداد من جهة أخرى. واقترح «تبني حل دستوري وديمقراطي لمشكلة كركوك، بعيداً عن الأصوات النشاز التي بدأت تعلو مؤخراً والتي تدعي تبعية كركوك إلى مكون دون آخر، في حين أن هدفهم هو السيطرة على ثروات ومقدرات المحافظة وترك أبناء المحافظة يواجهون مصيرهم بأنفسهم في حال اندلاع نزاع معين بين المكونات».