صالح لسفير البحرين: العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية

الاتحاد (بغداد) أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، لسفير البحرين لدى بغداد، صلاح المالكي، التزام العراق بحماية مقار البعثات الدبلوماسية، وذلك في قصر السلام ببغداد، بعد عودة المالكي من المنامة، واستئناف عمله في بغداد.

وعبر صالح، بحسب بيان، عن «شكره لموقف ملك البحرين، بدعمه العراق وتعامله الإيجابي مع حادثة الاعتداء على مبنى السفارة البحرينية»، مشدداً على «التزام الدولة العراقية بحماية مقار البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق، وتوفير الأجواء الآمنة لأداء أعمالها ومهامها».

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