كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استنفار في ألمانيا لمواجهة هجمات اليمين المتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف الأجهزة الرسمية في ألمانيا جهودها للتصدي لهجمات اليمين المتطرف، على خلفية حوادث استهدفت سياسيين محليين أخيراً.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تعزز جهودها، في حين بدأت بعض الأحزاب السياسية تتخلص من العناصر المتطرفة بين صفوفها.

وأضافت أن سياسيين من أمثال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير يطلقون حملة "صفر تسامح" مع العناصر المتطرفة، في حين عقد البرلمان جلسة خاصة لبحث عنف اليمين المتطرف، قبل عطلته الصيفية.