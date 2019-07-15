تجدد الاشتباكات ليلًا داخل إحدى المراكز التجارية في هونج كونج

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وقعت أسوأ مصادمات، بين الشرطة، والمتظاهرين، فى هونج كونج، في المساء، داخل مركز تسوق يضم العديد من متاجر الملابس الفاخرة، حيث لجأ المئات من المحتجين من الأدوار العليا بالمركز التجارى، بقذف أفراد الشرطة، بالزجاجات وغيرها من الأشياء المتطايرة.

مما اضطر الشرطة إلى الاحتماء فى دروعها ومسلحين بالهراوات، إلى الصعود فى الأدوار العليا، والقاء القبض على عدد من المتظاهرين.

واندلعت المظاهرات منذ صباح اليوم، استمرارًا للاحتجاج المستمر منذ شهر، للأسبوع الخامس على التوالى، ضد تأثير بكين المتنامي على المنطقة ذات الوضع الخاص.