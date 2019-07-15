بمذكرة بحث مغربية .. إسبانيا توقف محافظة عقارية متهمة بالاحتيال

اعتقلت السلطات الإسبانية اليوم الأحد، خمسينية مغربية، بسبب مذكرة بحث دولية أصدرتها سلطات الرباط.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن الموقوفة تبلغ من العمر 51 سنة، كانت تعمل محافظة عقارية قبل أن تتم إدانتها في قضية احتيال مرتبطة بالعقار.
وحسب ذات المصادر، فإن توقيف المواطنة المغربية، تم في منطقة بنلمدينة في مالطا، بناءا على أمر اعتقال صادر عن السلطات المغربية.
وتقول ذات المصادر، إن الموقوفة كانت قد خدعت العديد من العملاء، وخلفت أضرارا تتجاوز 2.3 مليون أورو، أي ما يقابل حوالي 25 مليون درهم، كما تم نقلها إلى محكمة التحقيق المركزية في مدريد بالعاصمة الإسبانية.
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