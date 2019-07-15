شرطة القنيطرة توقف شخصا ظهر في شريط فيديو يشهر سلاحا أبيض في عرس!

أسقطت سلطات أمن القنيطرة، اليوم الأحد، شخصا كان قد ظهره في مقطع فيديو وهو يلوح بسلاح أبيض في أحد الأعراس.

وفي ذات السياق، أوقفت مصالح ولاية أمن القنيطرة، زوال اليوم الأحد، شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات، سبق وأن ظهر رفقة عدد من المشتبه فيهم وهم يشهرون أسلحة بيضاء من الحجم الكبير بأحد مناسبات الأعراس، في واقعة وثقها مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع هذا المقطع، وأجرت أبحاثا لتحديد ظروف وملابسات تسجيله، أظهرت أولا أنه يتعلق بحفل زفاف جرى بتاريخ 08 يوليوز الجاري بمنطقة الساكنية بمدينة القنيطرة، كما مكنت من تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم الذين يظهرون به وهم يشهرون أسلحتهم البيضاء، قبل توقيف أحدهم زوال اليوم بنفس المدينة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة من أجل توقيف بقية المشتبه فيهم بعد أن تم تحديد هويات مجموعة منهم.