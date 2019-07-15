رسميا.. الاتحاد السعودي يخرج عن صمته ويتحدث عن مفاوضاته مع هيرفي رونار

لم ينفي ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشكل قاطع خبر مفاوضات اتحاده مع الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، من أجل تدريب المنتخب السعودي، على الرغم من أنه أشار على احترامه لعقده مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ففي تصريح تلفزي، نقلته صحيفة ‘ إيلاف” السعودية، قال المسحل: “نفاوض عدد من المدربين وندرس الموضوع والمدرب هيرفي رينارد من المدربين المرتبطين بعقد والاتحاد المغربي تجمعنا فيه علاقة قوية والمغرب دولة شقيقة وصعب نتفاوض مع مدرب مرتبطٍ بعقدٍ”.

وأضاف “لدينا وقت ولن نستعجل وسنحاول اختيار اسم نثق فيه وأيضاً تكون هناك مفاوضات بشكل سليم والسعر يكون مناسب ولا نجد مبالغة في الأسعار المعروضة”.

وتابع “وصلنا في الأخير إلى 4 ملفات مدربين أحدهم سيكون مدرباً للمنتخب السعودي الذي نجح فيه المدرسة الأوروبية واللاتينية وأهم شيء يكون المدرب يعرف جيداً كيف يتعامل مع المنتخب ونثق فيه”.

وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية، قد أكدت في تقارير سابقة، بأن المدرب هيرفي رونار، سيشرف على تدريب منتخب السعودية، بعد فشله في قيادة “الأسود” للتألق في “كان” مصر.