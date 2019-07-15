القاسم يعتلي صدارة المجموعة الاولى بالدور التأهيلي للممتاز

رياضة 2019-07-14 | 23:48 189 مشاهدة اعتلى فريق القاسم، صدارة المجموعة الاولى بالدور التأهيلي للدوري الممتاز، بتغلبه على الجنسية برباعية نظيفة. وسجل القاسم ثلاثة اهداف في الشوط الاول اثنان باقدام كرار عبد ياسر وهدف من حصة حارث حاتم، فيما جاء الهدف الرابع عن طريق قائد الفريق كرار عبد ياسر ايضاً. ويعد هذا الفوز، هو الثالث للقاسم في المجموعة الاولى المؤهلة للدوري العراقي الممتاز، بعد تعادله مع ميسان وفوزه على غاز الشمال ليكون متصدراً للمجموعة الأولى برصيد عشر نقاط.

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