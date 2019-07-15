اعادة مغذي الامام/ ٢ 33kv في النجف الى العمل

اعلنت دائرة توزيع كهرباء النجف، الاحد، عن اعادة مغذي الامام/ ٢ 33kv الى العمل. وقال مدير فرع توزيع كهرباء النجف براك الشمرتي انه "تم اعادة مغذي الامام /2 33kv للعمل"، مبينا ان "عمل الملاكات الهندسية والفنية في القسم الفني /شعبة القابلوات متواصل لاعادة مغذي الامام /١ ". واضاف انه "تم فحص ٥ مغذيات وهي (براق ١ براق٢، الحويش، السوق، مشراق٢) والعمل مستمر لحين اتمام مامطلوب".

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