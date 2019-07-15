الجزائر تلدغ نيجيريا في الوقت القاتل وتبلغ نهائي امم افريقيا

ظهرت خطورة المنتخب الجزائري مبكرًا عندما سدد إسماعيل بن ناصر كرة قوية نجح الدفاع في إبعادها عن مرمى نيجيريا بالدقيقة الـ ١١ من عمر المواجهة.

وفي الدقيقة الـ ١٦ أرسل بن ناصر كرة عرضية صوبها رامي بن سبعيني بقوة برأسه لكنها اعتلت المرمى بستنيمترات قليلة للغاية.



وأهدر بغداد بونجاح الهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة الـ ٢٩ من عمر المباراة عقب أن تخطى الدفاع بسهولة ومهارة كبيرة لكن حارس المرمى النيجيري تصدى للتسديدة التي جاءت بعد انفراد نجم السد القطري.

وتمت ترجمة السيطرة الجزائرية على المباراة بهدف في الدقيقة الـ ٤٠ من عمر اللقاء جاء بشكل عكسي من دفاع منتخب نيجيريا عقب مراوغة وتوغل من النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

لم يكن للمنتخب النيجيري أي خطورة طوال المباراة، وكل محاولاته كانت بعيدًا عن المرمى حتى جاء الشوط الثاني وجاء مع الغوث من حكم اللقاء الذي احتسب ركلة جزاء على عيسى مندي بسبب لمسة يد في الدقيقة الـ ٦٩ وبعد الرجوع للإعادة التلفزيونية، وسجلها أوديون إيجالو في الدقيقة الـ ٧١.

بهذه النتيجة سيواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي في المباراة النهائية والمقرر لها أن تقام يوم الجمعة القادم على ستاد القاهرة.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل رياض محرز هدفًا قاتلًا من ضربة حرة أنهت على آمال نيجيريا وحسمت اللقاء لصالح الجزائر