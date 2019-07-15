تخرج اليوم من الكلية العسكرية.. فقتل بنزاع عشائري في الدورة

افاد مصدر امني، الاحد، بأن نزاعا عشائريا في الدورة ادى الى مقتل ضابط تخرج اليوم من الكلية العسكرية.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "نزاعا عشائريا قديما تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة في منطقة هور رجب التابعة لمنطقة الدورة جنوبي بغداد، ما اسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم".
واضاف المصدر ان "الضابط الذي تخرج اليوم من الكلية العسكرية، قتل على يد ابن خالته"، مشيرا الى ان "القاتل سلم نفسه الى القوات الامنية".
وتشهد بعض مناطق العاصمة بغداد، بين فترة واخرى نزاعات عشائرية تتطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفي بعض الاحيان الثقيلة، وتسفر بعضها عن ضحايا.
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