شاهد.. احتفالات جزائرية بباريس بالتأهل لنهائي كأس أفريقيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتفالات جزائرية كبيرة بالتأهل لنهائي أمم أفريقيا.
وهز الدولي الجزائري رياض محرز الشباك من آخر محاولة في المباراة ليرسل الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لأول مرة بعد 29 عاما بالفوز 2-1 على نيجيريا في قبل النهائي باستاد القاهرة اليوم الأحد.
وسدد جناح مانشستر سيتي الإنجليزي ركلة حرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بيسراه على يمين دانييل أكبي حارس نيجيريا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليصعد ببلاده لمواجهة السنغال في النهائي يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.
وضربت الجزائر موعدا جديدا مع السنغال في النهائي بعدما تغلبت عليها 1-صفر في دور المجموعات.
وساهم محرز بشكل كبير في هدف التقدم للجزائر عندما أرسل تمريرة عرضية في الدقيقة 40 ارتطمت في جسد وليام تروست-إكونج وسكنت شباك زميله الحارس أكبي في الدقيقة 40.
وانتظرت نيجيريا حتى الدقيقة 71 ليدرك أوديون إيجالو، هداف البطولة، التعادل لنيجيريا من ركلة جزاء.
وستلتقي نيجيريا، التي خاضت مباراة قبل النهائي للمرة 14 في تاريخها، مع تونس على المركز الثالث يوم الأربعاء المقبل.
وتوجت الجزائر باللقب مرة واحدة على أرضها عام 1990 بينما تسعى السنغال للقبها القاري الأول.
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