فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إلى استئناف الحوار في ملف إيران النووي

دعت الدول الأوروبية الثلاث "فرنسا وألمانيا وبريطانيا" الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015. في بيان مشترك اليوم (الأحد)، إلى «وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار» في ملف إيران النووي.

وقالت الدول الثلاث في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية: «نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبعد قرار إيران عدم تنفيذ كثير من البنود المحورية في الاتفاق».

وكانت الدول الثلاث قد دعت طهران أوائل الأسبوع الماضي، إلى الوقف الفوري لقرار زيادة تخصيب اليورانيوم فوق حدّ 3.67 في المائة، بعد إعلان طهران أنها ستباشر التخصيب بنسبة محظورة بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي.

من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها، وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي.

وأضاف روحاني: "نؤمن دائما بالمحادثات... إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان".