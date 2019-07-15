سقوط 5 جرحى في انزلاق سيارة إلى مطعم في عكار

أصيب 5 اشخاص تيجة انزلاق ​سيارة​ إلى مطعم السلسبيل في عكار. ونقل مسعفو ​الصليب الأحمر اللبناني​ جريحين إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا، وثالث إلى ​مستشفى​ رحال في الشيخ محمد، فيما نقل الأهالي جريحين إلى أحد ​مستشفيات​ المنطقة.

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