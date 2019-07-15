اعتقال معارضين خلال تظاهرة في موسكو طالبت ب"انتخابات عادلة"

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موسكو: اعتقلت الشرطة عشرات من المعارضين الروس الاحد في موسكو خلال تظاهرة احتجت على استبعاد مرشحين مستقلين من الانتخابات المحلية المقررة في ايلول/سبتمبر، بحسب مراسل فرانس برس.

وضمت التظاهرة التي لم تجزها السلطات نحو الفي شخص وانتهت مساء باعتقال عشرات من الاشخاص بينهم منظمو التحرك ليوبوف سوبول وايليا ياشين وايفان جدانوف، وجميعهم حلفاء المعارض اليكسي نافالني.

وافادت منظمة "او في دي انفو" المتخصصة في متابعة الاعتقالات انه تم اعتقال 38 شخصا في حين تحدثت الشرطة عن اعتقال اكثر من 25.

ويتهم المتظاهرون اللجنة الانتخابية بأنها حظرت عمداً ترشح معارضين ومستقلين للانتخابات المقررة في أيلول/سبتمبر بذريعة تزوير جزء من توقيعات مناصريهم اللازمة لقبول طلب الترشح.

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وتناوب المتظاهرون الذين رددوا عبارة "هذه مدينتي" على القرع بشكل رمزي على ابواب بلدية موسكو، قبل أن يتجهوا للتظاهر أمام مقر اللجنة الانتخابية.

وقال إيليا ياشين الذي اعتقل مع نهاية التظاهرة "يقومون بسحب ترشيحات المرشحين المستقلين في كل موسكو. يجب أن يسمع رئيس البلدية (سيرغي سوبيانين) الوقح والكاذب صوتنا".

وأكدت ليوبوف سوبول، المتحالفة مع نافالني والتي اعتقلت بدورها، السبت أنها ستبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على منع ترشحها لاتهامها بتزوير التواقيع. وقالت "يقومون بسرقة الانتخابات وبسرقة مستقبلنا. لن أستسلم بل سأكافح حتى النهاية".

وشهدت الانتخابات المحلية والإقليمية الأخيرة في روسيا تراجعاً كبيراً للحزب الحاكم "روسيا الموحدة"، على خلفية الاستياء من تردي المستوى المعيشي ورفع سن التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.

وخسر الحزب الحاكم أصواتاً العام الماضي لصالح الشيوعيين والقوميين في عدة مناطق.