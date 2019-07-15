شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تفتح ملف مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب غدا الأثنين، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب فى محافظة الإسكندرية، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الطلبات:

1. عدم إعادة الشىء لأصله بمناطق دائرة المنتزه ــ الإسكندرية بعد تنفيذ مشروعات الصرف الصحى.

2. التأخر في تغيير طلمبات محطة السيوف بالإسكندرية.

3. التأخر في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة عزبة نصر صالح وعدم استكمال مشروعات محسن الصغرى وخطاب بالمنتزه أول بالإسكندرية.

4. عدم وجود شبكة صرف صحي بمنطقة الكيلو 22 قبلي طريق إسكندرية - مطروح.

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5. تأخر تنفيذ مشروع منفذ مياه محطة الشرب بالعقارية - الكيلو (4) الطريق الصحراوي ــ الإسكندرية.

6. عدم قيام وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع محطة الرفع المقرر تنفيذها على ترعة راكتــا ــ محافظة الإسكندرية.

7. مشكلة الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب ببعض المناطق بدائرة الرمل ــ محافظة الإسكندرية.