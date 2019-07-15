شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: تنظيم الحمدين الإرهابى يمارس الكذب كعادته بخصوص الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن النظام القطرى يسعى لاستخدام ملف الحج لتخويف المواطن القطرى.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": بدأ تنظيم الحمدين الإرهابي بممارسة الكذب كعادته بخصوص الحج بتخويف المواطن القطرى تماما كما تخوف الأم أطفالها بالذئب لكى لايخرجوا.

وتابع ابن عم تميم بن حمد: طبعا هذه العصابة تريد إكمال المسلسل الذي انتهجته منذ بداية الأزمة وهو "التمسكن وادعاء المظلومية لكن الحمدلله مازال أهل قطر يتدفقون رغم تحذيراتهم".