أحمد الجار الله: شروط روحاني للاجتماع والتفاوض مع أمريكا مضحكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، من الرئيس الإيرانى، حسن روحانى والشروط التى حددها للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق النووى الإيرانى. وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن شروط روحاني للاجتماع والتفاوض مع أمريكا شروط مضحكة. وتابع أحمد الجار الله: لم يبقي من شروطه إلا أن يقول علي رئيس الولايات المتحده ترامب أن يزور إيران ويبوس أقدام المرشد خاميني وشويه ضباط الحرس الثوري ويحمل شويه ورد لقبر الخميني ، مستطردا: روحاني لايملك إلا أن يشترط بهذه الشروط المضحكه وبعدها التفاوض. Advertisements كان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، قال فى كلمة أذاعها التلفزيون الرسمى اليوم الأحد إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها وعادت إلى الاتفاق النووى المبرم عام 2015 الذى انسحبت منه العام الماضي.

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