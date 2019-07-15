شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبدالفتاح : سلاح الجو المصرى أقوى من التركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعامل كرجل أعمال، وسيسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية من تركيا، مقابل عدم فرض العقوبات عليها، بسبب منظومة "أس 400" الروسية.
أضاف عبدالفتاح، خلال حواره إلى برنامج "ما وراء الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، على قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن حلف الناتو يتجنب الوقوع في المواجهات مع تركيا وسيتجنب تأييد فكرة العقوبات الأمريكية على أنقرة.
تابع أن سلاح الجو المصري، أقوى من سلاح الجو التركي، وأن ترامب أوقف صفقة الطائرات "أف 35"، لأنقرة، بسبب منظومة "أس 400" الروسية، مشددًا على أن الاقتصاد التركى يعانى من أزمات بالغة.
ورأى أستاذ العلوم السياسية، أن تركيا أصبح لها مشاكل وخلافات مع العديد من الدول حول العالم بسبب سياساتها.
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