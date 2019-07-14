شباب وشياب يرقصون في حفل الستاتي.. حماس مع نجم الأغنية الشعبية من قلب الدارالبيضاء – فيديو

انطلقت، مساء أمس السبت، فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الغيواني التراثي لجهة الدارالبيضاء – سطات، بحفل فني، أحياه نجم الأغنية الشعبية، عبد العزيز الستاتي.

وخلق الستاتي أجواء حماسية في صفوف الجمهور، الذي حضر حفله من مختلف الفئات العمرية، في ساحة ماريشال في الدارالبيضاء.

وتتواصل فعاليات المهرجان الغيواني التراثي، إلى غاية 17 يوليوز الجاري، في خمس مدن هي: الدارالبيضاء، وأزمور، وبرشيد، ومديونة، وابن سليمان.

وتتواصل فعاليات المهرجان، اليوم الأحد، في أزمور بسهرة فنية، تعرف مشاركة مجموعة “بنات الغيوان”، برئاسة الفنان احميدة الباهري، إضافة إلى مجموعات “مسناوة ميلود”، و”زهرة الفرح”، المختصة في تراث العيطة، إضافة إلى فرقة “الزموريات” الشهيرة بـ”اللعابات”.

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وتحتضن برشيد جانبا من سهرات المهرجان، مساء الثلاثاء المقبل، بحفل يفتتح بوصلة تراثية عبارة عن “سمفونية” ولاد احريز، ومشاركة الفنان الشعبي مصطفى الميلس، والمجموعة الأمازيغية “إسلام”.

وتستمر فقرات المهرجان، مساء الخميس 18 يوليوز الجاري، في مديونة، بكرنفال فلكلوري تحييه مجموعات محلية، تمهيدا للسهرة، التي تعرف مشاركة العديد من الأسماء، مثل الفنان عبد الرحيم عسكوري ومجموعة “لمشاهب ميوزيك” و”بنات النغم”، والمغنية الشعبية، رجاء الصنهاجي.

أما حفل الاختتام، الذي تحتضنه مدينة ابن سليمان، يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري، فيعرف مشاركة النجم الشعبي، عبد الله الداودي، إلى جانب مجموعة “جيل جيلالة” ومجموعات تراثية محلية، تشتمل على خمس فرق لعبيدات الرمى تحت إشراف الفنان الشرقي، ومجموعة فرسان ابن سليمان.

يذكر أن الدورة الثانية للمهرجان الغيواني التراثي تكرم الفنان محمد الدرهم، أحد مؤسسي فرقة جيل جيلالة.