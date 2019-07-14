الحكومة تفتح الباب للمدارس البريطانية بالمغرب ولندن تطمح للانطلاق من مراكش

فتحت الحكومة المغربية، الباب أمام بريطانيا، لافتتاح أول مدرسة بنظامها التعليمي في المغرب.

وفي ذات السياق، نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري، قانون بموجبه تم الاتفاق على نظام المدارس البريطانية بالمغرب.

وتأتي الخطوة المغربية، بعد أقل من أسبوعين على إعلان السفارة البريطانية بالرباط عن قرب افتتاح أول مدرسة تابعة للمملكة المتحدة بالمغرب، مشيرة إلى أن ذلك سيكون في شتنبر المقبل، دون الإعلان عن المدينة التي سوف تحتضن هذه المنشأة التعليمية.

وفي ذات السياق، كتب توماس رايلي، السفير البريطاني بالمملكة المغربية، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر “نتطلع إلى افتتاح أول مدرسة بريطانية بالمغرب في غضون شتنبر المقبل”، مضيفا أن “هي المرحلة الأخيرة من مسطرة الموافقة البرلمانية في بريطانيا، لاسيما بعد المصادقة على اتفاقية التعليم”.

ويتطلع المسؤولون البريطانيون أن تكون أول مدرسة لبلادهم في المغرب بمدينة مراكش، حاملين برامجهم المعتمدة على النموذج البريطاني، بعد حصولها على ترخيص من طرف وزارة التعليم البريطانية.